بالفيديو.. ضبط شحنة ألعاب نارية ومستحضرات تجميل بقيمة غرامات 40 مليون جنيه بميناء الدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود الأجهزة الأمنية في إحباط محاولتي تهريب شحنة ألعاب نارية بلغ وزنها نحو 20 طن داخل إحدى الحاويات بميناء الدخيلة، وتهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر ميناء الإسكندرية البحري تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد.

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