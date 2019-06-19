شاب يقتل شقيقته "بحجر" في الإسماعيلية لتغيبها عن المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة أمن الإسماعيلية، لغز العثور على جثة سيدة بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، وتبين أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب تركها المنزل.
تلقى قسم ثان شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا بالعثور على جثة (ربة منزل 19 سنة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) مُلقاه بطريق (بورسعيد/الإسماعيلية) بدائرة القسم، وبرأسها إصابة شديدة.
بينت تحريات وجهود فريق البحث الجنائي بالإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق المجني عليها، 23 سنة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامها بترك المنزل لمدة يومان بسبب خلافات بينهما، فقام باستدراجها إلى مكان العثور بسيارة نقل قيادته، وقام بالتعدي عليها بالضرب بحجر فأحدث إصابتها برأسها التي أودت بحياتها، وتخلص من الحجر بإلقائه بإحدى الترع المجاورة للطريق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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