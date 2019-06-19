بالفيديو... "الداخلية" تواصل استعداداتها لتأمين بطولة الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز استعدادات الوزارة لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر انطلاقها الجمعة المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتقام مباريات البطولة في 4 محافظات، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس.

وفى إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمني في مجال المرور، فقد تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

ويوالي مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات المرور الدائم على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة.

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وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين والضيوف بأجواء البطولة، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، للعمل على إظهار مصر بالصورة الحضارية المشرفة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، باستمرار الانتشار الأمني المُكثف لرجال الشرطة بكافة المنشآت الهامة والحيوية، لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.