لابتزاز زوجها ماديا.. سيدة تدعي اختطافها بمساعدة 3 مسجلين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف، ألقي القبض على سيدة اختلقت واقعة اختطافها لطلب فدية مالية من زوجها. بالاشتراك مع 3 مسجلين خطر.

تلقى مركز شرطة ببا بلاغا من تاجر، 42 سنة، بخروج زوجته 34 سنة، من منزلهما لشراء بعض متطلبات المنزل وعدم عودتها، وأن مجهولا اتصل به من هاتفها المحمول، وطلب 150 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحها، وتشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى قيام "الزوجة المتغيبة" باختلاق الواقعة كذبا بالاتفاق مع 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

وأمكن ضبط المتهمون واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ربة المنزل بهدف ابتزاز زوجها ماديا، وضبطت ربة المنزل وبحوزتها هاتفها المحمول.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.