الأمن العام يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية ويضبط الطرفين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سيطر قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، على مشاجرة بدائرة مركز شرطة أسيوط وألقي القبض على طرفيها بعدد من الأسلحة النارية.

ورد بلاغ لمركز شرطة أسيوط، بوقوع مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز وإطلاق أعيرة نارية ومصابين، فانتقلت وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من، طرف أول 4 مزارعين، طالب، عامل)، طرف ثان (عامل، مزارع)، جميعهم مُقيمين بذات القرية.

Advertisements

على إثر مشادة كلامية بينهم لقيام الطرف الثاني بتخزين مواد بناء على قطعة أرض زراعية ملك الطرف الأول أطلق خلالها الطرفين أعيرة نارية نتج عنها إصابتهم بأماكن متفرقة، تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة عدا أحد أفراد الطرف الثاني وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات.

تم استهداف طرفي المشاجرة ومحال إقامتهم والمناطق المتاخمة لها بدائرة المركز بحملة مكبرة بالتنسيق بين جهات الوزارة المعنية أسفرت جهودها عن ضبط (5 قطع سلاح ناري) بحوزة 5 أشخاص عبارة عن (بندقية آلية، بندقية آلي أنفيلد، مسدس ساقية، بندقيتين خرطوش).

كما تم ضبط أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز) محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل وسلاح، وضُبط (شخص-مُقيم بدائرة المركز) محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل وسلاح.

جهود الحملة أسفرت عن تنفيذ (95 حكم قضائي متنوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.