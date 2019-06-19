أخبار مصر | رئيس اقتصادية الوفد: التصريحات الخارجية عن وفاة محمد مرسي تضمنت مغالطات بالجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية الوفد: التصريحات الخارجية عن وفاة محمد مرسي تضمنت مغالطات بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف خالد عبد المنعم قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب، ما بثته سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، بنشرها لعدد من التغريدات على حسابها بتويتر، بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى العياط، بالمعلومات المضللة والمغلوطة.

ووصف خالد قنديل، تغريدات "واتسون" بالكاذبة والمضللة، وما يؤكد زيف مزاعمها أن آخر طلب رسمى إلى المحكمة تقدم به محمد مرسى العياط بخصوص حالته الصحية كان فى 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.

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وأكد "قنديل" في بيان له أن ما خلصت إليه "واتسون" ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة، وأضاف قنديل أن هذه الحقائق أصبحت مكشوفة أمام الرأى العام المصرى والعالمى،

كما استنكر رئيس اقتصادية الوفد في بيان له اليوم تصريحات الرئيس التركي التي مثلت تدخلا سافرًا في الشأن المصري عقب وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أول أمس، وأعتبرها تدخل غير مقبول في الشأن المصري لاسيما من أشخاص لديهم سجلا حافلا لانتهاكات حقوق الانسان والتنكيل بشعوبهم مثل الرئيس التركي، وأضاف أن تصريحات أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي ما هي الا محاولة يائسة للتغطية على اخفاقاته السياسية الداخلية.

وأختتم قنديل تصريحاته أن الشعب المصري واعي تماما، ولن تنطلي عليه تلك المحاولات الساذجة لتزييف الحقائق.