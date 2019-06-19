أخبار مصر | بعد تعطل 18 دقيقة.. عودة حركة المترو إلى طبيعتها في الخط الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعطل 18 دقيقة.. عودة حركة المترو إلى طبيعتها في الخط الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة--المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني.

وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، لكن تم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق اكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني.

وأوضح "متحدث مترو الأنفاق" أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات، لعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع عودة الحركة بشكل كامل لطبيعتها وانتظام حركة القطارات الإضافية.