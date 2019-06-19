أخبار مصر | مصر للطيران تسير رحلات من المدينة المنورة إلى شرم الشيخ وتسير غدا رحلاتها من جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تسير رحلات من المدينة المنورة إلى شرم الشيخ وتسير غدا رحلاتها من جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مصر للطيران بتسيير رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلي مدينة السحر والجمال شرم الشيخ وذلك بمعدل رحلة واحدة اسبوعياً ومن المقرر أن تزيد إلي رحلتين اسبوعياً وكذلك تشغيل رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلي كلُ من الغردقة والاقصر بمعدل رحلة واحدة اسبوعيا، اعتباراً من شهر نوفمبر القادم.

هذا وتعمل مصر للطيران حالياً علي تدشين اسواق جديدة لها مثل خط واشنطن وكيجالي وغيرها وتوسعه شراكتها وكذلك استقبال الطائرات الجديدة التي تدعم خطط الشركة التوسعية من خلال الاستمرار في تحديث الأسطول، مؤشر لوجود نقلة نوعية من حيث الوجهات الجديدة والخدمات والأسعار التنافسية التي تجذب المسافرين.

ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران في تسيير رحلات من جدة إلي مدينة شرم الشيخ كل يوم خميس علي أن تكون أول رحلة اعتباراً من غداً الخميس 20 يونية.

هذا وقد حرصت مصر للطيران متمثلة في محمد عبد النبي مدير اقليم السعودية والاستاذ بلال محمود مدير مكتب المدينة المنورة و احمد وجدي مدير مكتب جدة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والتنسيق مع كافة الجهات للاستمتاع بتجربة السفر مع مصر للطيران كما تم توزيع الهديا التذكارية والورود علي المسافرين والتقاط الصور التذكارية معهم.