أخبار مصر | وكيل البرلمان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية لتنمية العلاقات بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية التنزانية لتنمية العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بمطار القاهرة اليوم الأربعاء، جوب بدوجاي رئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق.

وأعرب "الشريف" عن ترحيبه بالضيف ونقل له تحيات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا حرص البرلمان المصري على تنمية العلاقات بين البلدين.

وعبر رئيس الجمعية الوطنية التنزانية عن سعادته بحفاوة الاستقبال ونقل تحيات الرئيس التنزاني لشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى متانة العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أشاد "بدوجاي" بالدور المصري الكبير في بناء أكبر مشروع سد كهربائي بتنزانيا والذي تنفذه الشركات المصرية، داعيًا إلى تعزيز العلاقات على مستوى برلماني البلدين.

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واستقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سفيرة دولة كولومبيا لدي القاهرة، آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا، بمكتبه بالبرلمان في حضور النائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة.

ويأتي اللقاء المنعقد بمقر مجلس النواب النواب المصرى، بين لجنة العلاقات الخارجية وسفيرة دولة كولومبيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد النائب كريم درويش، على ما تُوليه السياسة الخارجية المصرية من اهتمام بتعزيز علاقات مصر الدولية وانفتاحها على كافة القوى الدولية خاصة دولة كولومبيا التي تجمعها مع مصر علاقات تاريخية وقواسم مشتركة بين البلدين اللذين يتمتعان بموروث حضاري متميز، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية بين البلدين.

وتابع: أن مجالات التعاون بين البلدين تتسع للتعاون في القضايا الدولية والخارجية في المحافل الدولية في ضوء القضايا ذات الأولوية في السياسة الخارجية المصرية ومنها تحقيق الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشتركة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما تضطلع به من دور إقليمي وعالمي لتحقيق التـــنمية وتعزيز التعاون مع كـافة الدول.

كما أكد على حرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكولمبيا وضرورة العمل على زيادة الصادرات الزراعية وخاصة الفاكهة، ودراسة ما يتصل بذلك من اعتبارات مالية وفنية تتصل بالنقل الجوي بين البلدين.