أخبار مصر | حي المعصرة يتحفظ على خلاطات أسمنت لبناء عقارات مخالفة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حي المعصرة يتحفظ على خلاطات أسمنت لبناء عقارات مخالفة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في إطار خطة الدولة لتطبيق منظومة الشكاوي، قام حي المعصرة برئاسة اللواء أيمن جبريل، بالتحفظ علي 4 خلاطات أسمنت لبناء أحد العقارات المخالفة بوادي حوف.

وأضاف نائب المحافظ، أن مسئولي الحي قاموا بالمتابعة الميدانية ومن خلالها تم التحفظ علي سيارة ربع نقل تلقى مخلفات بناء علي الطريق العام لكورنيش النيل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة.