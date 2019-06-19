أخبار مصر | المركز الثقافي الكوري يختتم دورة الموسيقي التقليدية الكورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الثقافي الكوري يختتم دورة الموسيقي التقليدية الكورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف معهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافي الكوري على مدار 3 شهور نحو 50 طالباً في دورة مجانية للتعريف بالأغاني التقليدية والآلات الموسيقية الكورية.

وأشرف على الدورة "جو إن جو" المتخصصة في الفنون الشعبية الكورية. وبالإضافة إلى التدريب على آلات العزف التقليدية وأبرزها طبلة "جانج جو" وهي طبلة على شكل ساعة زجاجية، تدرب المشاركون على أداء الأغاني الشعبية ومن أبرزها أغنية "أريرانج"، وهى أغنية فولكلورية تم إدراجها بقائمة اليونسكو للتراث الثقافي المعنوي للإنسانية.

وفي الحفل الختامي الذي استضافه المركز قدم المشاركون مجموعة من الأغاني الكورية التقليدية، بينما قام مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن مدير المركز بتوزيع شهادات تقدير على كافة المشاركين.

ويجري تنظيم هذه الدورات داخل معاهد سي جونج حول العالم بهدف التعريف بالتراث الموسيقي الكوري الثري، وتلبية شغف محبي الثقافة الكورية بالتعرف على مختلف ألوان الفنون الكورية.