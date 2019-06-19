أخبار مصر | "مصر للطيران" تشارك في معرض باريس الدولي للطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تشارك في معرض باريس الدولي للطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في فاعليات معرض الطيران الدولي بباريس والذي تم افتتاحه أول أمس للعارضين بينما يفتح أبوابه للجمهور بدء من غد وحتى ٢٣ من يونيو الجاري. حيث يشارك في دورته الثانية والخمسين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وعلى رأسها شركتي ايرباص وبوينج.

ويركز المعرض هذا العام على إظهار المبادرات الصديقة للبيئة في مجال الطيران المدني، ومن المتوقع أن يصل زوار المعرض إلى ٣٥٠الف زائر من المهتمين بهذا الشأن.

وعلى هامش المعرض احتفل الطيار أحمد عادل بانطلاق أولى رحلات الشركة المتجهة من باريس إلى القاهرة على متن بوينج ٧٨٧-٩ دريملاينر أحدث طائرات مصرللطيران، وذلك بمشاركة ايهاب غازى مساعد رئيس الشركه القابضه و فريق عمل مكتب مصرللطيران بباريس برئاسة عمرو سامي مدير المكتب و معتز عوض مدير المحطة وطاقم الركب الطائر للرحلة.

كانت مصرللطيران قد تسلمت ضمن الصفقة الاخيرة طائرتها الثالثه من هذا الطراز مؤخرا،، ومن المنتظر وصول الثلاث طائرات المتبقية خلال الفترة القادمة.