أخبار مصر | "الطيب" خلال استقباله لوفد القبائل الليبية: الأزهر حريص على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة العلمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيب" خلال استقباله لوفد القبائل الليبية: الأزهر حريص على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة العلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدًا من القبائل الليبية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يدعم بقوة الجهود الحثيثة الداعية للم شمل المجتمع الليبي، منددًا بالتدخلات الخارجية التي تقوم بها بعض الحكومات والتي كان لها أثر كبير فى بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الليبي, وناشد فضيلته تلك الحكومات بما تبقى لديها من قيم أن تتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية الليبية.

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وأكد أن جهود الأزهر لدعم ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب، تأتى في إطار المسئولية التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة لدى كل أبناء المسلمين في العالم.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة العلمية والفكرية لأبناء الشعب الليبي الشقيق، مشيرًا إلى أن الأزهر صمم برنامجًا لتدريب الأئمة والوعاظ الليبيين على مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الليبي.

ومن جانبه قدم وفد القبائل الليبية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على مواقفه الداعمة لاستقرار ليبيا ووحدة شعبه، مؤكدين أن دخول بعض الأفكار الغريبة والمخالفة للمنهج الأزهري على المجتمع الليبي كان لها أثر في الأوضاع التي آلت إليها ليبيا من اقتتال وتناحر بين أبنائها.