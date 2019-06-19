أخبار مصر | تفاصيل تحقيق 'الأعلى للإعلام' مع أحمد حسام ميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تحقيق 'الأعلى للإعلام' مع أحمد حسام ميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق فيما نُشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام (ميدو).

وباشرت اللجنة المُكلفة بالتحقيق اليوم، وقد حضر التحقيق اللاعب أحمد حسام (ميدو) بصحبة محاميه، وتم مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تُسئ لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته.

وأكد المجلس أن اللاعب المذكور نفى علاقته بالصفحة وأنه قد اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك، والتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، وأن حساباته الموثقة فقط على موقعي تويتر وإنستجرام ولا يملك أي حسابات أو صفحات على موقع فيسبوك، وأكد أن الصفحة لشخص يقيم بأحدى الدول الخارجية.

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كما أكد أنه يقدر ويحترم جماهير النادي الأهلي وجماهير الرياضة المصرية بصفة عامة.

وأكد المجلس أنه جاري استكمال التحقيقات والتأكد من نسبة الصفحة المذكورة إلى اللاعب السابق من عدمه.

وأهاب المجلس بكافة الشخصيات العامة والمواطنين، بسرعة إبلاغ الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حسابات أو صفحات مزيفة منسوبة إليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون.