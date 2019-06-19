أخبار مصر | "موازنة البرلمان" تعتمد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موازنة البرلمان" تعتمد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020، وإرساله للأمانة العامة للبرلمان لرفعه إلى رئيس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل.

وأقرت اللجنة البرلمانية بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب الـ10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصرى بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

وتم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية.

بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيها.

كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.