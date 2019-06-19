أخبار مصر | فرج عامر: خروج "الإخوان" من السلطة في مصر أصاب أردوغان بالجنون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: خروج "الإخوان" من السلطة في مصر أصاب أردوغان بالجنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أنها مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري.

وأكد عامر، أن أردوغان يمارس قمعا وانتهاكات كبيرة بشأن حقوق الانسان فى دولته ثم يخرج ليهاجم مصر، ليغطي على ما يفعله هناك.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن خروج جماعة الإخوان من السلطة في مصر أصابه بالجنون بسبب انتهاء وهم الخلافة الذي كان يعد له.