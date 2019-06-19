أخبار مصر | الأعلى للإعلام يشدد على احترام الشعوب المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام يشدد على احترام الشعوب المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم، لمتابعة بعض الشكاوى المتعلقة بالشأن الرياضي.

شددت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام الإعلاميين والصحفيين والضيوف في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم استخدام أي عبارات أو ألفاظ تحمل إساءة أو سخرية، تجاه الفرق المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، أو الدول المنتمين إليها، باعتبار أن هذه الفرق تمثل شعوبًا شقيقة، يجب أن تحظي بكل احترام وتقدير.