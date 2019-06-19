مصر | القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتعود الواقعة عندما تلقي العميد محمد الشرقاوى مفتش قطاع جنوب القاهرة، إخطارًا من الرائد أحمد الجمال رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بضبط 6 أشخاص بينهم سائق بالأجرة وطالبان، حال قيامهم بالحفر فى قطعة أرض بشارع سكة حوش الشرقاوى على عمق 9 مترًا قطر 5 أمتار مكونين سردابن بلغ قطر الدائرة فيه متر ونصف، مستخدمين معدات حفر "مقصف، فاس، كوريك"، وذلك للبحث عن الآثار.

وعلى الفور تشكلت قوة أمنية مكونه من رجال البحث الجنائى بالقسم، وقامت بالقاء القبض على المتهمين، وتبين خلال إعترافهم عدم عثورهم على قطع أثرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

تم ضبط المهتمين والتحفظ على المعدات المستخدمة فى التنقيب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه للتحقيق.