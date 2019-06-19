مصر | ننشر اعترافات "سايس" شبرا الخيمة في واقعة قتل بائع فول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر اعترافات "سايس" شبرا الخيمة في واقعة قتل بائع فول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف سايس، بقتل بائع فول، نتيجة خلافات مالية، قائلا: "كان ليا عنده فلوس، مرضيش يدهانى"، موضحًا أن أسباب قتله للبائع نتيجة مشاده كلامية نشأت بينهما أدت الى طعن الجانى عدة طعنات بمطواه للمجنى عليه أودت بحياته فى الحال.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط المتهم (ن.ا.م - 32 سنة)، ويعمل سايس بجراج ومتهم في 12 قضية متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة إطلاق أعيرة نارية، على (ه.ا.ح) بائع فول متجول، لخلافات سابقة بينهما، ولقى مصرعه فى الحال.

بمواجهة المتهم، أمام رجال المباحث أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح النارى المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.