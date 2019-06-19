مصر | تأجيل محاكمة معاون مباحث الوايلي و8 أمناء بـ"ضرب مواطن حتى الموت" لـ19 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة معاون مباحث الوايلي و8 أمناء بـ"ضرب مواطن حتى الموت" لـ19 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت منذ قليل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الأربعاء، تاجيل محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلى و8 آخرين(أفراد شرطة) بذات القسم، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين لجلسة 19سبتمبر لحضور الشاهد الثالث عشر.

صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل وهاني رشاد.

وشهدت جلسة اليوم تغيب معاون مباحث قسم الوايلى و8 أمناء شرطة آخرين في القضية عن الحضور، وحضر دفاعهم بتوكيل عنهما.

وأحال المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى وقت سابق، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعا مخلى سبيلهم، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الحوادث، والتى أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضى إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين فى ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم (أمين شرطة) لسلاح غير مرخص.