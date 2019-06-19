مصر | مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بالأتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بالأتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى شخص وأصيب شخصان في حادث تصادم سيارة سوزوكي ونقل بكوبري الأوتوستراد، وتم تحرير محضر بالواقعة لمعاينة مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الأوتوستراد، بحادث تصادم سيارتين، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية للمتجه الى التجمع، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة المرور، وتقوم أوناش المرور برفع حطام الحادث.