مصر | عبر "موقع إباحي".. حبس مُدرسة لاستقطابها الرجال لممارسة الجنس بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر "موقع إباحي".. حبس مُدرسة لاستقطابها الرجال لممارسة الجنس بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، في جلسة اليوم، حبس المُدرسة "د.ك"، بإحدى مدارس القليوبية المتهمة في قضية الإعلان وممارسة الدعارة بمنطقة الدقي، 6 أشهر.

وقررت محكمة شمال الجيزة، في وقت سابق، بإحاله قضية تهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي، والمتهمة فيها مُدرسة،لجلسة غدًا الأربعاء للفصل فيها.

وأمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، في وقت سابق بحبس مدرسة بإحدى مدارس القليوبية، وتدعى"د.ك"، بتهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي، 4أيام على ذمة التحقيقات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مدرسة، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بمنطقة الدقي، وعرض صورها عليها للاستقطاب الزبائن

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وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الاباحية، لراغبى المتعة الجنسية

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات