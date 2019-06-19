شكرا لقرائتكم خبر عن الري: تنفيذ مشروعات بـ440 مليون جنيه لتطوير منظومة الخزانات والقناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول مجمل الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالى 2018/2019 حيث بلغ اجمالى المشروعات المنفذة بالقطاع 440 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إن القطاع نفذ العديد من الأعمال خلال الفترة من أول يوليو الماضي حتى الآن بتكلفة بلغت 440 مليون جنيه، شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وتدعيم قنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابيه، موضحا ان القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال تحــــــديث أنظمــــــــة وأجهــــزة التحكم والمـراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة «المرحلة الأولى» بتكلفة اجماليه تصل إلى 100 مليون جنيه، وجارٍ التجهيز للمرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى حوالي 600 مليون جنية، كما تم طرح عملية تدعيم وحديث الهويس الشرقي لقناطر إسنا الجديدة بقيمة تقديرية 27 مليون جنيه.

وأضاف الوزير، إن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى نفذ خلال العام الماضي حزمة من المشروعات والأعمال شملت تدعيم العديد من القناطر مثل الباسوسية والشرقاوية على الرياح الناصرى وتأهيل قنطرة حجز البستان ومفيض الخطاطبة وزاوية البحر على الرياح البحيرى وأيضا صيانة قنطرة حجز أخميم المستجدة وقنطرة مصرف بنى محمد بتكلفة بلغت ٣.٥ مليون جنيه.

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وأوضح «عبدالعاطي»، ان القطاع يعتبر مسؤولاً عن ٧٨ قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئييسية وتمثل تلك القناطر أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية الأمر الذي يضمن الاستفادة من المياة ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء.

وأشار إلى أن الخزانات والقناطر الكبرى تعد إحدى المنشاءات الاسترايجية الهامة والتي توفر استفادة مثلى من المياة كمورد هام بكل المجالات وكذا تشغيل الأهوسة الملاحية الملحقة بالقناطر الرئيسة على نهر النيل وعلى رأسها قناطر إسنا الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة وقناطر أسيوط الجديدة وبلغ إجمالي الأعمال التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الاخيرة حوالي 10 مليارات من الجنيهات، في حين تبلغ تكلفة اعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي ٤٠ مليون جنيه .

من جانبه قال المهندس أشرف حبيشي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بأن القطاع قد انتهى من إعداد التصميم التفصيلى وتجهيز مستندات الطرح المدئية لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة كما تم البدء في العقد الخاص بالخدمات الإستشارية المُشرف على تنفيذ المشروع ومراجعة التصميمات النهائية للأعمال والمشاركة في إعداد مستندات الطرح للتنفيذ وإختيار مقاول تنفيذ الأعمال المتوقع البدء في التنفيذ في بداية 2020 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وأضاف «حبيشي»، إنه نظرا للأهمية الاستراتيجية للقناطر والمنشئات المائية على مستوى الجمهورية يقوم القطاع حاليا بتنفيذ أعمال تأمين شامل للقناطر الكبرى من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار اليكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة ،

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتي وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسي بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه وجاري التمهيد للبدء في إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط في أغسطس 2019 بتكلفة تقديرية 31.500 مليون جنيه، كما يجري حاليا نهو إجراءات البت والإسناد لعملية تدعيم وتجديد قنطرتي حجز الراهبين والراهبين المساعدة على بحر شبين، وذلك بتكلفة تقديرية نحو ٣.٧ مليون جنيه.