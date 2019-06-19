شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «التنمية المحلية» تزور البحيرة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعضاء لجنة قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية خلال زياراتها الميدانية لمراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وإدارة منظومة النظافة وتحسين البيئة وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء.

وتختتم اللجنة التي ترأستها سعاد حسن، رئيس اللجنة، وتضم عضويتها سامية العربي ومحمد محمد السيد ومحمود أبوالمجد وأحمد العربى، زياراتها الميدانية لمراكز المحافظة والتى بدأتها السبت الماضى، يوم غد الخميس.

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واستعرض المحافظ مع اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، جهود المحافظة في جميع القطاعات الخدمية وأشادت اللجنة بمعدلات ونسب تنفيذ الخطة الإستثمارية بالمحافظة التي بلغت 100% وتنفيذ خطة استرداد أراضي الدولة بمدن ومراكز المحافظة التي بلغت 100 % وكذلك معدلات التحصيل المرتفعة لمستحقات الدولة في تقنين الأراضي.

وأثنت اللجنة خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها محافظة البحيرة في المراكز والمدن التي قامت بزيارتها في تطوير منظومة النظافة ومعالجة الأزمات وإدارتها وذلك مقارنة بالعديد من محافظات الجمهورية التي قامت اللجنة بزيارتها

وأكد «آمنة» على الجهود المبذولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية لوضع وتنفيذ خطط مرور دورية على جميع المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها في شتى القطاعات الخدمية، والتشديد على رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة الأداء في جميع قطاعات المحافظة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل ما يعترضهم من معوقات وحصولهم على خدمات مميزة.