شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة وزير النقل أمام مؤتمر «المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة عملاقة تحققت في ظل ارادة سياسية هادفة للتطور وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم الشعب المصري ولتطوير كافة الشركات المصرية، لافتا إلى الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال النقل وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، خلال كلمته أمام مؤتمر «المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، خلال جلسة «اهمية البنية التحتية في تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الافريقية- التجربة المصرية كنموذج، بحضور وزراء التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي ومحافظو القاهرة والقليويية والإسكندرية والمنيا ولفيف من الخبراء المصريين والافارقة، أن هناك خطط للربط البري مع الدول الإفريقية مثل طريق مصر/ تشاد ومحور إسكندرية كيب تاون وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان.

ولفت إلى أنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم انهاء دراسات المرحلة الأولى له وتتضمن الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب واعداد كراسة الشروط لاعداد المرحلة الثانية من الدراسات بالاضافة الاهتمام بالتعاون في مجال النقل البحري مشيرا إلى دراسة تطوير شركة الملاحة الوطنية لتشغيل السفن وتدعيمها لزيادة حجم الاسطول، مشيرا إلى أنه يجري الاعداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحكومية بين قطاع النقل البحري بوزارة النقل والجهة المناظرة بالدول الإفريقية وكذلك مذكرات تفاهم مينائية مع عدد من الدول الإفريقية لتشغيل الربط البحري مع الدول الإفريقية.

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وعن تطور منظومة النقل بمصر أشار الوزير إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات حتى يونيو 2019، ففي مجال الطرق والكباري اوضح وزير النقل أنه تم انجاز 4500 كم من المشروع القومي للطرق بتكلفة 75 مليون جنيه و12 محور على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه وتطوير 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة مشيرا إلى انه جاري تنفيذ 8 محاور على النيل وتطوير 2100كم وتنفيذ 20 كوبري علوي.

وفي مجال مترو الانفاق اوضح وزير النقل انه جاري تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والبدء قي تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام /العاصمة الإدارية بطول 56.6وعدد 11محطة والتجهيز لبدء تنفيذ لاول مرة المونوريل سواء الخاص بالعاصمة الادارية أو الخاص ب6اكتوبر وكذلك بدء التصميمات الخاصة بتحويل قطار ابوقير إلى مترو كهربائي من خلال استشاري عالمي.

وأضاف أن وزارة النقل تخطط من خلال التنسيق مع محافظتي القاهرة والقليوبية إلى تسيير أتوبيسات BRT كهربائية لنقل الركاب بطول الطريق الدائري وستكون مرتبطة مع الخط الثالث والقطار المكهرب في محطة عدلي منصور التي ستكون محطة تبادلية ضخمة ونموذج للنقل متعدد الوسائط على ان يتم عمل مواقف نموذجية تحت الطريق الدائري لوسائل النقل الاخرى.

وبخصوص قطاع السكك الحديدية أوضح «الوزير» ان هناك تطوير شامل لكافة عناصر المنظومة حيث تم التعاقد على 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب و6 قطارات جديدة للركاب و300عربة لنقل البضائع و250 جرار جديدة وكذلك اعادة تأهيل الجرارات التي تعمل بالاسطول الحالي مع الشركات العالمية المصنعة لها وكذلك تطوير وتحديث نظم الإشارات الكهربائية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتطوير المزلقانات والمحطات وتجديد القضبان وفقا لاستراتيجية مصر لتطوير البنية التحتية من اجل تطوير منظومة السكك الحديدية بالاضافة إلى انشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة.

كما أوضح وزير النقل ان هناك اهتمام كبير بتطوير منظومة النقل البحري من خلال انشاء عدد من المحطات المتعددة الاغراض وتطوير الارصفة وتعميق الغاطس بحيث لا يقل عن 18متر لاستقبال السفن العملاقة مشيرا إلى اعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية والذي سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، لافتا إلى قيام وزارة النقل بتنفيذ مخطط لإنشاء 7موانئ جافة وشبكة من المناطق اللوجستية ستربط بنها وبين الموانئ البحرية شبكة من خطوط السكك الحديدية.