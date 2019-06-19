شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: احتفالية كبرى في سبتمبر لتسليم تعويضات النوبة لمستحقيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تُمكن مستحقي تعويضات النوبة، المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، من صرفها خلال احتفالية كبرى تقام في سبتمبر المقبل.

وأشار المحافظ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه اعتبارا من ٢٥ يونيو الجاري سيتم تلقي طلبات التعويضات وتستمر لمدة ٢١ يوما، ثم يعقبها تلقي التظلمات خلال 10 أيام أخرى من تاريخ تقديم الطلبات، مشددًا على أن الإجراءات ستتم بسهولة ويسر، وأنه تم تخصيص أكثر من مكان للتقديم بهدف التيسير على المواطنين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التقديم سيكون في نطاق محافظة أسوان فقط، وأن من يتواجد خارج مصر سيقوم بتوكيل من ينوب عنه لتقديم الطلبات.

وقال المحافظ إن اللجنة الوزارية المختصة ستقوم في 25 يونيو الجاري بالاطمئنان على سير الإجراءات، لأن الدولة جادة في إنهاء هذه المشكلة.