شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يبدأ تدريب الواعظات على توعية السيدات بمناسك الحج في المطارات والموانئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، عقد سلسلة من ورش العمل للواعظات لتأهيلهن على المشاركة في عملية التوعية بمناسك الحج في المطارات والموانئ، بعنوان أعمال الحج والعمرة، لما تمثله مشاركة الواعظات من أهمية للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.

وقال بيان لمجمع البحوث الإسلامية إن تدريب الواعظات على جانب التوعية بمناسك الحج يأتي في إطار اهتمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بزيادة الدور التوعوي للوعظات ضمن الخطة التوعوية للمجمع والتي تتضمن تعريف وتوعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج وشعائره، من خلال نشر وعاظ وواعظات المجمع في الموانئ والمطارات، للإجابة على أسئلة الحجاج قبيل سفرهم للأراضي المقدسة، كأحد أهم الأنشطة التوعوية للأزهر الشريف وفق منهجه الوسطي المعتدل دون إفراط أو تفريط.

يشارك في الورش التي ينظمها المجمع للواعظات متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء الوعظ، حيث تركز تلك الورش على استحضار واقع الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية وفقا لمقتضى الحال وفي إطار أحكام الحج والعمرة وخاصة الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.