شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحذر وسائل الإعلام من إطلاق لفظ «مسلحين» على الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وخاصة في حادث العريش الأخير.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أي موضع.