شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبعث ببرقية تهنئة بالعيد القومي لملكة بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتهنئة بالعيد القومي. كما أوفد الرئيس السيسي، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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