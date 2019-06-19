شكرا لقرائتكم خبر عن «عوض» تعلن نقل مواقف السيارات لخارج دمياط نهاية أغسطس: «المحافظة ضيقة للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن البكري، بشأن آليات إدارة محافظة دمياط لمواقف السيارات، بعد تزايد شكاوي المواطنين من سوء الخدمة.

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وردت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قائلة إن «المحافظة «ضيقة للغاية» ومزدحمة جدًا، ولا توجد أماكن بالمحافظة لضبط عمل مواقف السيارات بها، والتغلب على العشوائي منها»، مشيرة إلى أنه «سبق أن قامت المحافظة مع الأمن بنقل المواقف التي تتسبب في مشكلات للمواطنين، وسبب رئيسي للزحمة إلا أن السائقين تسببوا في إضراب كبير وأوقفوا مصالح المواطنين، ومن ثم تراجعت المحافظة عن ذلك بتوصية من مدير الأمن».

ولفتت «عوض» إلى أنه «خلال الفترة المقبلة سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لعمل خطة متكاملة للتغلب على هذه الأزمة ونقل المواقف كلها في الخارج وفق منظومة متكاملة بنهاية أغسطس المقبل، وقالت أنه بنهاية تطبيق الخطة سيتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بها للاستفادة منها في ملف المواقف بشكل عام».

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن «ملف المواقف من الملفات التي اهتمت بها اللجنة على مدار السنوات الماضية، واللجنة لديها صورة سلبية وغير راضية عما تقدمه الحكومة في هذا الملف، لأنه يهدر أموال كثيرة على الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أنه «بحسب الأوراق فهناك نحو 2500 موقف عشوائي في مصر مقابل 800 موقف مسجل، وهذه منظومة مختلة بشكل كبير ولابد من مواجهتها».