شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي المصري، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية العاملة فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، لإقامة مصنع للأدوات المنزلية عليها بمدينة العاشر من رمضان.