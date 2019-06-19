شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول ببوخارست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وكان الرئيس السيسي قد استهل زيارته لرومانيا، صباح الأربعاء، بعقد مباحثات قمة مع الرئيس كلاوس يوهانيس، وذلك بمقر قصر كوتروتشيني الرئاسي، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس «يوهانيس» أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس لرومانيا للمرة الأولى، مؤكدًا اهتمام رومانيا بتطوير علاقاتها مع مصر الدولة المحورية ومركز ثقل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن سياستها المتوازنة تجاه التحديات المعقدة في محيطها الإقليمي المضطرب.

السيسي يضع إكليل من الزهور علي قبر الجندى المجهول بوخارست