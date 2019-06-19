شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد توقيع بروتوكول لإعداد مشروعات تنموية للحد من الهجرة غير النظامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن إعداد افكار لمشروعات تنموية مشتركة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية من الشباب المصرى في المجالات الداعمة لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات وخاصة التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وقع البروتوكول السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وعقب إنتهاء مراسم توقيع البروتوكول، أعربت وزيرة الدولة للهجرة عن ترحيب الوزارة وسعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، الذي عملت عليه الوزارة بالتعاون مع الجهاز، مُشيرة إلى أن البروتوكول يستهدف دعم مشروعات التنمية المجتمعية بمشاركة المصريين بالخارج بغرض المساهمة في تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل في المناطق المستهدفة، وتنظيم الفعاليات والبرامج المختلفة في الداخل والخارج لتعريف المصريين بالخارج بالمشروعات وبرامج التنمية المتاحة وفرص الإستثمار بها وكذلك حثهم ومساعدتهم إما بالمشاركة في تلك البرامج أو إقامة المشروعات المختلفة الاخرى بالدولة.

وأضافت أن البروتوكول ينص أيضا على التعاون والتنسيق في إعداد افكار لمشروعات تنموية تستهدف دمج ومشاركة المصريين بالخارج في مجالات التنمية بالدولة، فضلاً عن العمل على ترويج الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات لريادة الأعمال وفرص التمويل للشباب الراغب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادتها بهذا البروتوكول والتعاون الثنائي بين الجهاز ووزارة الدولة للهجرة، حيث سيتم وفقا للبروتوكول إدماج قضايا الهجرة ومشاركة المصريين بالخارج في التنمية، في السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج التي يضعها ويُنفذها الجهاز لتنمية المشروعات، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذلك لتشجيع المصريين بالخارج للمساهمة في مشروعات التنمية بتلك المحافظات.

وأوضحت أنه وفقا للبروتوكول سيتم العمل أيضا على ايجاد آليات لتحفيز الاستثمار لدى المصريين في الخارج في قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق شراكات تنموية، وتقديم الدعم الفنى والخدمات التسويقية وفرص التمويل وريادة الأعمال للشباب الراغب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفقا لأليات العمل المعتمدة بالجهاز.