شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتلقي طلبات صرف تعويضات أبناء النوبة المتضررين من بناء السد العالي 25 يونيو (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة قررت البدء في إجراءات صرف تعويضات أبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان.

وأضاف مروان، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أن التعويضات بتوجيه رئاسي، وأنه صدر قرار عام ٢٠١٧ من رئيس الوزراء لحصر المتضررين، وانتهت بنحو ٣٨٥١ مستحقا للتعويض من بناء الخزان، و٧٨٦٥ مستحقا من بناء السد العالي، منهم ٣١٠٧ متضررين من فقد السكن والباقي فقد أراضي.

وتابع: «لجنة أخرى تشكلت في ٢٠١٩ ووضعت التعويضات بنحو عين من خلال تمليكهم أو حق الانتفاع بالأراضي التي بنوا عليها وتتولي وزارة التنمية المحلية منح بعض التعويضات ودون مقابل بعد تقديم أوراق الوراثة».

وأوضح مروان أن هيئة التنمية الزراعية تتولي منح أراضي طرح النهر للمزارعين. وأكد أن التعويض لمتضرري السد هي مناطق خوركوندي ٦٠٠٠ فدان ووادي الفدان التي ستبدأ من ديسمبر ٢٠١٩ وسيكون ذلك للأراضي الزراعية ويكون كسر الفدان فدانا كاملا.

Advertisements

وأشار إلى أن التعويضات للمساكن في محافظات أخرى (١٢ محافظة خارج أسوان منها القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية) يتم تقديم الطلب في محافظة أسوان أو للجنة الحصر المشكلة في وزارة العدل.

وقال مروان إنه حال عدم اتفاق الورثة سيكون التعويض نقدا في أحد البنوك التي تتعامل معها المحافظة، وستتولي وزارة الإسكان منح التعويضات العينية.

وأضاف أنه بدءا من ٢٥ يونيو الجاري وحتي ٢١ يوما سيتم فتح الباب لتلقي الطلبات، وسيتم تلقي التظلمات لمدة ١٠ أيام، وسيتم الإعلان عن المستحقين بمحافظة أسوان ومقار البعثات المصرية بالخارج على أن يخرج قرار رئيس الوزراء بالتصرف بالمجان في هذه التعويضات. وتابع: «هناك احتفالية للتسليم في منتصف شهر سبتمبر القادم».

وقال محافظ أسوان اللواء اللواء أحمد إبراهيم، إن الطلبات تنقسم لأراضي زراعية وسكن ونقدا، وسيتم التقديم في جامعة أسوان، وهناك ١٠ أماكن داخل النوبة لتلقي الطلبات.

وأضاف أن منطقة خوركوندي جاهزة لتسليم الأراضي الزراعية لأن الآبار جاهزة وفي منطقة الوادي يجري تجهيز آباره بالاتفاق مع القوات المسلحة.