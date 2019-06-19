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السفير العراقي يلتقي وزير الطيران المدني المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر الوزارة، أمس الثلاثاء، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وبحث زيادة الحركة الجوية والاستفادة من الخبرات المصرية التدريب، فضلاً عن إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين بغداد والقاهرة من خلال مطار العاصمة الإدارية.

وكذلك تنشيط الحركة السياحية الوافدة من العراق إلى المدن السياحية المصرية.

وأعرب السفير الدليمي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالرؤية والخطى الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوي في عموم مصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر، كما وجه الوزير يونس المصري الدعوة إلى وزير النقل العراقي، المهندس عبدالله لعيبي، لزيارة القاهرة في أقرب وقت.

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