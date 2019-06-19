شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2019 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتبارًا من 25 /6 /2019 م وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم في الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2019، وخريجى كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 17 يوليو2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة 31 يوليو وحتى 27 أغسطس 2019.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:

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مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2019، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 17 أغسطس 2019، وأن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة من 28 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر 2019.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر / ديسمبر) من عام 1999، ومواليد نفس الأشهر الثلاث من عام 1998 وما قبلها خريجى العام الدراس 2017/ 2018، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25 يونيو2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتباراً من 6 وحتى 30 يوليو 2019.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر / ديسمبر) من عام 1999، والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 20 أغسطس 2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 2 وحتى 12 سبتمبر 2019 م.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز لغير ذوى المؤهلات – فصيله الدم – أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض) – قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

وبناءًا على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم وإنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التي تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى ( tagned.mod.gov.eg ) وبريد الكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى [email protected]