شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تعلن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، غدا الخميس الموافق 20 يونيو، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو 2019.

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وتجري انتخابات النقابة العامة على 12 مقعد منها 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق الجغرافية، حيث تجري انتخابات عضوية النقابة على مقاعد الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد، والدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور راجح السياجي، والدكتور هاني مهنا، والدكتور إسلام أبوزيد، والدكتور عبدالحكيم عيسى، عضو مجلس النقابة، والدكتور عبدالفتاح أحمد، الدكتور طارق كامل، والدكتور أحمد على، والدكتورة هبة شرف الدين، والدكتور أحمد حسين، كما تجري انتخابات النقابات الفرعية على نصف مقاعد الفرعيات، بالإضافة إلى مقعد النقيب وفقا لقانون النقابة.

ومن المنتظر إعلان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء عن موقفه من الترشح للانتخابات، عقب الإعلان عن فتح باب الترشح، وتنتهي المدة المقررة لترشح الدكتورة منى مينا، والدكتور أحمد حسين على مقعديهما الحاليين بسبب استمرارهما لمدتين متتاليتين على ذات المقعد، ويمنع قانون النقابة ترشحهما مرة أخرى على ذات المقاعد، ففي حالة رغبا في الترشح لعضوية النقابة فعليهما تغيير المنطقة التي يترشحون عليها.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات على المقاعد النقابية، يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل عامين، وفقا للمادة 44 من قانون النقابة، وتنص المادة 53 على انه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين، بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.