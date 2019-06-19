شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان مصري متوفى بإيطاليا.. و«القوى العاملة» تتابع مستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء، على رحلة مصر للطيران رقم 706، جثمان المواطن المصري إبراهيم صابر ابراهيم الديب، المتوفي بإيطاليا.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى، فضلا عن بحث مستحقاته والضمان الاجتماعي.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، يفيد بأن المواطن المتوفى من مواليد 29 أبريل 1966، من ميت عمو، محافظة الدقهلية، وتوفي في ميلانو بتاريخ 11 يونيو الجاري، ويقوم مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات أسرة المتوفي لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي «الأنبس» ولدي صاحب العمل.