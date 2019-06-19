شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق العدد السادس من «مصر معاك» للتواصل مع المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السادس من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان «مصر معاك»، والتي أصبحت أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وهذا وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

وتضم المجلة، في عددها الجديد، الكثير من الأخبار عن الوزارة وأحدث أنشطتها وفعالياتها، وعددًا من الأبواب التي تعكس روح الوطن وأهمية المشاركة في بنائه، وكذلك ربط أبناء مصر في الخارج بالأجواء والعادات المصرية الأصيلة خلال عيد الفطر المبارك، فضلاً عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر.