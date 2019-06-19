شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: إحالة 162 موظفًا إلى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين، موظفين، وعمال، وسائقين، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 15743 من الموظفين فى 16 وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعين لها فى 10 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية والغربية والمنيا وأسوان والقليوبية وذلك فى الفترة من 9 يونيو الجارى وحتى الآن، وتبين تعاطى 162 حالة للمواد المخدرة، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

وأكدت «والى» على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

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غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة

وأوضحت «والى» أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، وأما من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة

لافتا إلى أنه يتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة

جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى يواصل أيضا تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان «مصلحتك»، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.