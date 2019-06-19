أثق في الكابتن.. اول تعليق برلماني على اتصال صلاح بشيخ الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه المهندس محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للنجم المصري العالمي الكابتن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، لحرصه على الاتصال الهاتفي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشاد مسعود، في بيان، اليوم الأربعاء، بوصايا فضيلة الإمام الأكبر، لمحمد صلاح ووصفه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، معربًا عن ثقته في حرص محمد صلاح على تنفيذ وصايا شيخ الأزهر، والتي جاء نصها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء" خاصة أن "صلاح" وعد الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظنه ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.