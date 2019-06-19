"النقل" تدرس إنشاء خط لنقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تابعت وزارة النقل، مع وفد البنك الدولي معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات النقل المختلفة، والتعاون في مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديد، بحضور رئيسي هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للنقل النهري، وقيادات الوزارة.

وحسب بيان، اليوم، ناقش الاجتماع، إصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تميزاً في مستوى الخدمة المقدمة للركاب مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة في عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية واليابان مع عرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.

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وأعلنت وزارة النقل، تنفيذ خطة لتحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية أو إنشاء خطوط جديدة، موضحة أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية .

كما بحث الجانبان، ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذجًا رائدًا في خط شحن بضائع ناجح.

كما استعرض وفد البنك الدولي عددًا من الآليات والاجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة.