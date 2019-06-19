"الزراعة": مصر الأولى عالميًا في إنتاج سمك البوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن مصر الأولى عالميًا في إنتاج السمك البوري "العائلة البورية".
وأضاف السيد، لمصراوي، الأربعاء، أن سمك البلطي الرئيسي في مصر ويُضخ في السوق المحلي والتصدير، موضحًا أن المزارع تنتج 65 %من الاستهلاك، ومازالنا ننافس بين الثاني والثالث في العالم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن إجمالي إنتاج الأسماك من المصادر المختلفة في مصر يبلغ 1.8 مليون طن ويساهم الاستزراع السمكي بنسبة 80% منها، موضحًا أن إنتاج المصايد الطبيعية يبلغ 20%.
وأشار إلى أن مصر تواجه منافسة شرسة مع دولة إندونسيا التي دخلت بقوة في مجال الاستزراع السمكي، مضيفا: أن الهيئة تتبع استراتيجية التنمية 2030 لمضاعفة الإنتاج من مليون و800 ألف إلى 2 مليون طن سنويًا.
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