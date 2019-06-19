الاثنين.. مصر تستضيف منتدى السياحة الميسرة بالمنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تستضيف مصر أعمال منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية، برعاية وزارة السياحة وجامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل، بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل الدولية ILO.

ويحسب بيان اليوم، من المقرر، أن يناقش المنتدى مفهوم السياحة الميسرة ما بين الرؤية والاستدامة، والإعلام والترويج السياحي للسياحة الميسرة، ودور السياحة الميسرة في التنمية الاقتصادية، والتعاون العربي في مجال السياحة الميسرة، بجانب مناقشة تكنولوجيا تطبيقات وتأهيل المنشأة لاستخدامات السياحة الميسرة، وأفضل الممارسات لدى بعض الدول العربية في تيسير هذا النوع من السياحة.

ويهدف المنتدى، إلى إلقاء الضوء على واقع السياحة الميسرة بالدول العربية، ومدى التزام جميع الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام بتقديم التسهيلات إلى السائحين كافة الذين يشملهم مسمى السياحة الميسرة ومساعدتهم ودعمهم للتغلب على التحديات التي تواجههم وتزويدهم بخدمات سياحية ترقى إلى تطلعاتهم عملاً بالاتفاقية الدولية لأخلاقيات السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية عام ٢٠١٧م، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في قطاع السياحة العربية.