"شكاوى الأعلى للإعلام" تحذر من الإساءة للفرق المشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام الإعلاميين والصحفيين والضيوف في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بعدم استخدام أي عبارات أو ألفاظ تحمل إساءة أو سخرية، تجاه الفرق المشاركة بالبطولة أو الدول المنتمين إليها، باعتبار أن هذه الفرق تمثل شعوبا شقيقة يجب أن تحظى بكل احترام وتقدير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم لمتابعة بعض الشكاوى المتعلقة بالشأن الرياضي.