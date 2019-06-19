"الأعلى للإعلام" يحذر من إطلاق لفظ "مسلحين" على الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة وخاصة في حادث العريش الأخير.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أي موضع.