​مصر ترحب باستنتاجات لجنة معايير العمل الدولية بشأن الحريات النقابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

رحب وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف ضمن 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية، بالاستنتاجات الصادرة عن لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بشأن حالة مصر من تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948.

وحسب بيان اليوم، وجه الوفد الشكر للجنة المعايير على تقديرها للجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة من اجراءات، كذلك رفضها طلب ممثلي العمال في لجنة المعايير بضرورة إرسال بعثة رفيعة المستوى، مؤكدة أن حالة مصر لا تستدعي إيفاد بعثة.

كما وجه الوفد الشكر لكل من شارك في المناقشات التي استمرت يومين لمناقشة حالة مصر في هذا الخصوص.

Advertisements

وشدد وزير القوى العاملة، على أن الحكومة المصري مستمرة في الوفاء بكافة التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.

كانت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، دعت الحكومة المصرية في قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ توصياتها.

وحثت لجنة معايير العمل الدولية الحكومة في أن تقدم تقريرا عن التقدم الذي أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها في نوفمبر 2019.

وجاءت استنتاجات لجنة المعايير بعد أن تعهد وزير القوى العاملة، الأحد الماضي أمام لجنة معايير العمل الدولية بالوفاء بكافة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذى أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.