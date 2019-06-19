هشمت رأسه في الحائط.. التحقيق مع "إيمان" بتهمة قتل حماها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة بولاق الدكرور، التحقيق مع ربة منزل أنهت حياة حماها، بعدما رطمت رأسه بالحائط عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررهما من رعايتها له، وتبرزه على نفسه، بمنطقة بولاق الدكرور.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بالاشتباه في وفاة مسن داخل شقة بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبين من الفحص أن مفتش الصحة أثناء توقيعه الكشف الطبي على حالة وفاة اشتبه في وجود شبهة جنائية.

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أفادت التحريات برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجني عليه يدعى "زاهر. م"، 80 سنة متوفي وبه جرح قطعي برسغ اليد اليسرى وسحجة بالجبهة، وأنه يقيم صحبة زوجة نجلة المحبوس "إيمان.أ"، 23 سنة ربة منزل.

كشفت التحريات ومناقشات رجال المباحث لزوجة ابن المجني عليه عن قيامها بقتله حيث بمواجهتها انهارت واعترفت بقتله بسبب تضررها من رعايته لكونه يعاني من أمراض الشيخوخة وتبرزه على نفسه، أفادت المتهمة انها منذ 3 أيام قامت بقطع رسغه ولكنها سرعان ما انتابها شعور بالندم وقامت بتقديم الإسعافات الأولية له ولف الجرح لمنع النزيف، فكررت محاولتها لقتله اليوم فقامت بضرب رأسه في الحائط عدة مرات حتى قتلته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.