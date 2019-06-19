ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن حال سرقتهم "توك توك" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، لغز مقتل سائق توك توك بالقوصية، وتبين أن سائق وعاطل وراء ارتكاب الواقعة بغرض السرقة.

تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، إشارة من إحدى المستشفيات بوصول (سائق توك توك، 17 سنة-مقيم بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش، وما قرره أنه أثناء قيادته "التوك توك" بدائرة المركز، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لقرية الأنصار بدائرة المركز، وبالطريق تعديا عليه بسلاح ناري، واستوليا منه على "التوك توك" وهاتفه المحمول وهربا، ووفاته متأثراً بإصابته.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (سائق توك توك 20 سنة–عاطل 24 سنة-مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" وهاتف المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.