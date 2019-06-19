تأجيل تظلم سعاد الخولي على منعها من التصرف في أموالها لـ18 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر تظلم سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها بتلقي رشوة 10 ملايين جنيه، لجلسة 18 سبتمبر لتقديم المستندات.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.

وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت مليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، فضلا عن تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.